Українцю Сущенкові в РФ пред'явили офіційне звинувачення
Російське слідство пред’явило звинувачення у шпигунстві громадянина України, журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомив ТАСС його адвокат Марк Фейгін.
"Йому пред'явлено звинувачення. Слідчий продовжує викладати фабулу", – сказав адвокат.
За словами Фейгіна, його підзахисний не планує у п'ятницю давати свідчення слідчому в якості звинувачуваного, бо в нього не було можливості поспілкуватися з адвокатом і узгодити позицію.
Разом із тим, зазначає адвокат, Сущенко не визнає провину.
Фейгін сподівається потрапити до підзахисного українця в понеділок, написав він у Twitter.
Всё, кто хотят помочь Роману Сущенко, могут обратиться к @MarkGalperin для организации передач в СИЗО. Сегодня первую передачу уже занесли.— Mark Feygin (@mark_feygin) October 7, 2016
Як відомо, журналіста "Укрінформу" Сущенка, який працює останні роки в Парижі, затримали в Москві 30 вересня, під час його відпустки.
1 жовтня суд арештував його на два місяці.
Дружині Сущенка про його затримання стало відомо 2 жовтня.
Федеральна служба безпеки РФ стверджує, що Сущенко нібито є кадровим співробітником управління розвідки Міноборони України і його затримали при проведенні "шпигунської акції".
За твердженням ФСБ Росії, український журналіст цілеспрямовано збирав дані про діяльність Збройних сил РФ і Росгвардії, які складають державну таємницю і витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності Росії.
У відношенні Сущенка ФСБ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство").
Як зазначав Фейгін, його клієнт приїхав до Росії відвідати родичів, а не по роботі.
Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.
шось тут не то - працював у Парижі, а у відпустку поїхав до москви . . . . (?).