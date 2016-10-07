У Кремлі вирішили, як відреагують на введення віз для росіян

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:13

У Кремлі обіцяють, в разі введення Україною візового режиму з РФ, відреагувати з урахуванням інтересів Росії.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Якщо буде прийнято рішення настільки ущемити інтереси простих людей, і якщо буде введений візовий режим, то, звичайно, ця ситуація буде розглянута, і російська сторона прийме ті рішення, які вважатиме необхідними в своїх інтересах", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що "поки не став би анонсувати, які саме (будуть рішення – ред.)".

Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами, громадяни України можуть їздити за внутрішніми паспортами.

Як відомо, Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови 4030 про "звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації".

Проте голосування не відбулося.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Теми: Росія візи
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Коментарі — 6
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IP: 85.238.103.---MM207.10.2016 17:51
Potting Soil:
"Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами,"......... А що це за "на Україну?" Скільки можна вже ТУПО перекладати ? У вас там що одні орки працюють? Перейментуйте вже газету на Московская Правда чи Путінскій Вєстнік, так точніше буде. І нехай вже з російської, так ні - саме з орковської, бо "НА Україні". Третій рік війни, нагадую йде. Так зводить з розуму отаке читати під назвою "Українська" хоч бери кулемета і йди вас там всіх стріляй
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IP: 50.70.246.---Potting Soil07.10.2016 17:41
"Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами,"......... А що це за "на Україну?" Скільки можна вже ТУПО перекладати ? У вас там що одні орки працюють? Перейментуйте вже газету на Московская Правда чи Путінскій Вєстнік, так точніше буде. І нехай вже з російської, так ні - саме з орковської, бо "НА Україні". Третій рік війни, нагадую йде. Так зводить з розуму отаке читати під назвою "Українська" хоч бери кулемета і йди вас там всіх стріляй
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:32
Про візовий режим із РФ. На просторах Мордору діють і грають по тамбовських правилах. Того, хто відбився від вовчої зграї, просто пожирають, як слабого. Тому будуть нас далі "жерти і нівелювати" руками білоруськими партизан. Не відчепляться, НАВІТЬ ЯКЩО ЗАКРИЄМО КОРДОН. Поки не вступимо до НАТО.
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:29
На просторах Мордору діють і грають по тамбовських правилах. Того хто відбився від вовчої зграї просто пожирають, як слабого. Тому будуть нас далі "жерти і нівелювати" руками білоруськими партизан. Не відчепляться поки не вступимо до НАТО
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IP: 95.132.23.---kerubino07.10.2016 17:29
Ніхто не веде візу з Рашею ,цьому не зацікавлені ні президент ,ні оліфгархи ,бо вони мають бізнес в Росіі і ім плювати ,що украіна в стані війни з ордою ,для них це АТО з незрозумілим статусом і не треба прикриватись людьми ,бо видно як дбають про народ .
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