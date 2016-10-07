У Кремлі вирішили, як відреагують на введення віз для росіян

У Кремлі обіцяють, в разі введення Україною візового режиму з РФ, відреагувати з урахуванням інтересів Росії.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".



"Якщо буде прийнято рішення настільки ущемити інтереси простих людей, і якщо буде введений візовий режим, то, звичайно, ця ситуація буде розглянута, і російська сторона прийме ті рішення, які вважатиме необхідними в своїх інтересах", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що "поки не став би анонсувати, які саме (будуть рішення – ред.)".



Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами, громадяни України можуть їздити за внутрішніми паспортами.

Як відомо, Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови 4030 про "звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації".

Проте голосування не відбулося.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.