Генпрокуратура досі нікого не підозрює в отруєнні Ющенка

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:38

Генпрокуратура досі нікому не повідомила про підозру в рамках розслідування кримінальної провадження про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це повідомила ГПУ, передають "Українські новини".

"В даний момент повідомлення про підозру не складалися, запобіжного заходу не обиралися", - йдеться у відповіді.

Генпрокуратура продовжує розслідування справи за фактом замаху на життя Ющенка.

У відомстві не повідомили, чи здавав Ющенко кров на аналіз, який був необхідний ще в кінці 2014 році для передачі справи в суд.

Як відомо, в кінці жовтня 2011 року Генпрокуратура заявила, що погоджує з Ющенком лабораторію для повторного аналізу крові у справі про його отруєння.

22 жовтня 2004 року Генпрокуратура закрила справу, порушену за фактом отруєння Ющенка, а в грудні того ж року відновила її розслідування.

Теми: прокуратура Ющенко отруєння Ющенка
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Коментарі — 1
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IP: 91.196.178.---Logic200907.10.2016 18:04
А якже слова Юрія Віталійовича.
Не дослівно, але приблизно так він казав у 2005:
"Ми знаємо хто провозив, який депутат супроводжував."
(Мається на увазі диоксин).
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