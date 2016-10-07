Захарченко привітав Путіна і подякував за "неоціненну підтримку"

Ватажок донецьких бойовиків привітав російського президента Володимира Путіна з 64-річчям і подякував йому за "неоціненну підтримку братньому народу Донбасу".

Відповідне привітання розміщене на сайті донецьких сепаратистів ДАН.

"Наші держави пов'язані справді партнерськими і дружніми відносинами. Допомога Російської Федерації і Вашої команди, Ваша особиста підтримка жителів Донбасу на дипломатичному рівні, в міжнародній політиці, в справі розбудови інституцій державної влади нашої молодої республіки – неоціненні. Наші народи – це справді братні народи. І громадяни Російської Федерації неодноразово довели це справою", – вважає Захарченко.

Він побажав Путіну здоров'я, щастя і благополуччя, а також незмінного втілення намічених планів у життя.

Як відомо, представники влади України не вітали Путіна з днем народження.

Українська правда