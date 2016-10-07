Керрі: Росія повинна відповісти за військові злочини в Сирії

00
0
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:56

Стосовно Сирії і Росії має бути проведено розслідування щодо їхніх військових злочинів під час атак на сирійське мирне населення.

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає AP.

За словами Керрі сирійські сили за ніч розбомбили лікарню, убивши 20 людей і поранивши 100.

Він заявив, що Росія і Сирія повинні представити світу "більше, ніж пояснення" того, чому вони продовжують бомбити лікарні, жінок і дітей.

Такі дії, за його словами, "вимагають відповідного розслідування як військові злочини"

Керрі звинуватив Росію і Сирію у проведенні "цілеспрямованої стратегії… тероризування цивільного населення".

Водночас, як повідомляє російське агентство "РИА Новости" у п'ятницю Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщенні авіагрупи російських збройних сил на території САР.

"Російська авіаційна група розміщена на території САР на прохання сирійської сторони і дислокована на аеродромі Хмеймім (провінція Латакія), який разом з його інфраструктурою та необхідної територією за погодженням сторін надаються в користування РФ на безоплатній основі", - повідомляється в пояснювальній записці.

У ратифікованому документі вказується, що "сирійська сторона не пред'являє ніяких претензій РФ, її авіаційної групи і її особового складу і не порушує проти них ніяких позовів у зв'язку з діяльністю російської авіаційної групи і її особового складу".

Угода укладається на безстроковий період. Його застосування припиняється після закінчення одного року з дати отримання повідомлення однієї із сторін про намір припинити дію угоди.

Теми: Росія США Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Захарченко привітав Путіна і подякував за "неоціненну підтримку" 7 жовтня 2016, 17:50
У Кремлі вирішили, як відреагують на введення віз для росіян 7 жовтня 2016, 17:13
Дипломати вперше домоглися зустрічі з Сущенком 7 жовтня 2016, 16:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Керрі: Росія повинна відповісти за військові злочини в Сирії
Порошенко підписав скасування ліцензій для виноробів
Дипломати вперше домоглися зустрічі з Сущенком
Прокуратура почала розслідування депортації кримських татар 1944 року
Усі новини
Музика

Гід фестивалем All Music is Jazz

Як ви почуваєтеся?

Програма визначає емоції мешканців усього світу через Twitter