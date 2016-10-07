Керрі: Росія повинна відповісти за військові злочини в Сирії

Стосовно Сирії і Росії має бути проведено розслідування щодо їхніх військових злочинів під час атак на сирійське мирне населення.

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає AP.

За словами Керрі сирійські сили за ніч розбомбили лікарню, убивши 20 людей і поранивши 100.

Він заявив, що Росія і Сирія повинні представити світу "більше, ніж пояснення" того, чому вони продовжують бомбити лікарні, жінок і дітей.



Такі дії, за його словами, "вимагають відповідного розслідування як військові злочини"

Керрі звинуватив Росію і Сирію у проведенні "цілеспрямованої стратегії… тероризування цивільного населення".

Водночас, як повідомляє російське агентство "РИА Новости" у п'ятницю Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщенні авіагрупи російських збройних сил на території САР.

"Російська авіаційна група розміщена на території САР на прохання сирійської сторони і дислокована на аеродромі Хмеймім (провінція Латакія), який разом з його інфраструктурою та необхідної територією за погодженням сторін надаються в користування РФ на безоплатній основі", - повідомляється в пояснювальній записці.



У ратифікованому документі вказується, що "сирійська сторона не пред'являє ніяких претензій РФ, її авіаційної групи і її особового складу і не порушує проти них ніяких позовів у зв'язку з діяльністю російської авіаційної групи і її особового складу".

Угода укладається на безстроковий період. Його застосування припиняється після закінчення одного року з дати отримання повідомлення однієї із сторін про намір припинити дію угоди.