НАБУ завершило розслідування проти Кулика

Детективи Національного антикорупційного бюро України 7 жовтня завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

Про це повідомляє НАБУ.

Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Обвинувальний акт буде сформовано по завершенню цього процесу.

"Відтак, швидкість передачі справи до суду залежить від того, скільки часу Костянтин Кулик вивчатиме матеріали провадження", - зазначилив НАБУ.

Розслідування щодо фактів ймовірного незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика НАБУ розпочало 25 грудня 2015 року.

НАБУ та САП звинувачують військового прокурора сил Антитерористичної операції Костянтина Кулика у тому, що його видатки перевищують його доходи і у тому, що він приховує нові дорогі придбання.

Українська правда