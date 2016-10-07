США офіційно звинуватили Росію в хакерських атаках

США офіційно звинуватили Росію в організації низки кібератак на Демократичну партію під час виборчої кампанії.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки США та директора Національної розвідки, повідомляє Reuters.

"Беручи до уваги масштаби і серйозність таких спроб (хакерських атак- УП), ми вважаємо, що лише вищі російські посадовці могли схвалити такі дії", - сказано у заяві.

Такі дії, на думку уряду США, були здійснені з метою вплинути на вибори, що мають відбутися 8 листопада.

"Ці крадіжки і розкриття інформації призначені для втручання у виборчий процес США", - йдеться в заяві.

Як відомо, в п'ятницю держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ у Сирії як військові злочини.

Тетяна Кусок, УП