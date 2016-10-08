На кордоні з Польщею в чергах стоять більше тисячі авто

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Субота, 8 жовтня 2016, 00:27

Станом на 22:00 7 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1050 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" стоять 410 автомобілів, "Ягодин авто" - 150, "Рава-Руська" - 120, "Угринів" - 110, "Краковець" - 90, "Шегині" - 60, "Грушів" - 60, "Смільниця" - 50.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 90 машин.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Молдовою черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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