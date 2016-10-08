Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через підозри в порушенні кордонів винищувачами ВКС

Посла Росії в Фінляндії Олександра Румянцева викликали в п'ятницю в фінський МЗС через підозри того, що російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії в четвер, 6 жовтня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

"Російський посол був викликаний в МЗС і проінформований про можливі порушення повітряного простору. Росію попросили надати пояснення", - йдеться в повідомленні.

Раніше фінське Міноборони стверджувало, що два російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії вдень і ввечері 6 жовтня.

У Міноборони Росії можливість подібних інцидентів спростовуть. У прес-службі російського відомства повідомили, що в ці дні літаки Повітряно-космічних сил Росії здійснювали планові навчально-тренувальні польоти.