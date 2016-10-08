РФ виносить на розгляд РБ ООН свій проект резолюції по Сирії

122 перегляди
0
Субота, 8 жовтня 2016, 05:28

Росія виносить на розгляд Ради Безпеки ООН свій проект резолюції по Сирії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Після голосування за французьким проектом резолюції буде розглянуто альтернативний російський документ", - заявили в російській дипмісії.

На 14:30 (21:30 за Києвом), згідно з програмою роботи РБ ООН на суботу, призначене голосування по підготовленому Францією проекту резолюції про введення режиму припинення вогню в сирійському місті Алеппо.

Однак постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив у п'ятницю, що пропозиція Франції покликана "спровокувати вето Росії".

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

В п'ятницю, 7 жовтня, держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ в Сирії як військові злочини.

Теми: Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
РФ назвала "нісенітницею" звинувачення США в хакерських атаках 8 жовтня 2016, 04:41
Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через підозри в порушенні кордонів винищувачами ВКС 8 жовтня 2016, 02:47
Керрі: Санкції проти РФ продовжать, якщо "Мінськ" не виконуватиметься 8 жовтня 2016, 02:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Найєм: Україні нав'язують жорстокі умови "Мінська"
МВФ вважає проект бюджету реалістичним - Данилюк
МВФ: Боротьба з корупцією - ключова умова для продовження співпраці з Україною
НАБУ завершило розслідування проти прокурора АТО Кулика
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії

Мисли критично!

Курс від Університету Квінсленда доступний безкоштовно онлайн