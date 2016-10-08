РФ виносить на розгляд РБ ООН свій проект резолюції по Сирії
Росія виносить на розгляд Ради Безпеки ООН свій проект резолюції по Сирії.
Про це повідомляють "РИА Новости".
"Після голосування за французьким проектом резолюції буде розглянуто альтернативний російський документ", - заявили в російській дипмісії.
На 14:30 (21:30 за Києвом), згідно з програмою роботи РБ ООН на суботу, призначене голосування по підготовленому Францією проекту резолюції про введення режиму припинення вогню в сирійському місті Алеппо.
Однак постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив у п'ятницю, що пропозиція Франції покликана "спровокувати вето Росії".
Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.
В п'ятницю, 7 жовтня, держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ в Сирії як військові злочини.