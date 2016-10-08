Перед посольством РФ у Варшаві згадували загиблих в Україні

Декілька десятків українців в чорному одязі у п'ятницю ввечері розгорнули перед посольством Росії у Варшаві фотографії українських воїнів, які загинули на сході в результаті агресії Росії в Україні.

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Мовчазна акція під назвою "Їх смерть на його совісті", яку організував варшавський Євромайдан, була присвячена черговій річниці від дня народження президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Укрінформ.

"Ми взяли портрети найближчих нам людей - друзів, знайомих, хто віддав життя за Україну. Для когось - це члени родини, чи той, з ким разом вчилися у школі, для когось це просто друзі, а хтось взяв портрет невідомого солдата, з яким ніколи особисто не був знайомий. І ми під посольством Росії мовчимо, але нам здається, що душі цих людей мають що побажати тому, на чиїй совісті їхня смерть. Тому, ми, живі, просто тримаємо сьогодні наших друзів за руки і сподіваємося, що рано чи пізно ми переможемо",- заявила в коментарі Укрінформу лідер варшавського Євромайдану Наталя Панченко.

Вона зазначила, що у перший рік війни у день народження українці писали Путіну листи, а торік принесли йому до посольства труни і похоронні вінки - те, з чим він прийшов в Україну.

"А цього року ми вирішили, що за попередні роки ми сказали все, що хотіли сказати. У принципі, з тією людиною, яка втопила всю Україну у крові, нам більше немає про що говорити",- зазначила Панченко.

Акція викликала зацікавлення у польських ЗМІ. Її учасники розповідали представникам медіа про своїх близьких і знайомих, яких втратили на сході України.