Семерак: 3 листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати захисну арку

3 листопада над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції почнуть насувати захисну арку.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

"Завершуються роботи з підготовки насування арки, яке має розпочатися вже 3 листопада. Роботи виконуються якісно і завершаться вчасно", - зазначив він.

За словами Семерака, завдяки унікальній технології будівництва стіни на четвертому енергоблоці арку вдасться з'єднати з енергоблоком герметично.

Глава Мінекології додав, що наразі зона відчуження використовує російський газ, але у майбутньому планується відмовитися від нього повністю.

"Чорнобиль повністю виконує програму енергозбереження. Окрім енергозбереження ставлю завдання переходу на відновлювану енергію. Сьогодні оглянув майданчики, де можуть бути встановлені сонячні батареї. Провів нараду з енергетиками щодо можливості приєднання до енергомереж. Можу сказати, що перспективи для бізнесу дуже і дуже гарні", - додав Семерак.

Також, за словами міністра, до кінця 2016-го року планується розглянути та ухвалити концепції щодо захоронення перероблених відходів від двох заводів - з переробки рідких та твердих радіоактивних відходів, які планується запускати.

Українська правда