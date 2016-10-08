У затриманого судді з Дніпра знайшли десятки тисяч доларів і євро

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Субота, 8 жовтня 2016, 12:12

Під час обшуків за місцем проживання судді Жовтневого районного суду міста Дніпро, затриманого напередодні, було виявлено понад 54 тисяч доларів США, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Про це повідомляє в суботу Національне антикорупційне бюро на своїй сторінці в Facebook.

 
Фото НАБУ

"Під час обшуків за місцем проживання судді Жовтневого районного суду міста Дніпро, затриманого вчора детективами НАБУ та співробітниками ДВБ Нацполіції, було виявлено понад 54 тисяч доларів США, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою", - зазначили в НАБУ.

Як повідомлялося, суддю було затримано у п'ятницю на отриманні хабара. Він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США (понад 258 тисяч гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Суддя намагався вплинути на службових осіб слідчого підрозділу одного з відділень поліції… щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомляли в НАБУ.

Українська правда

Теми: Дніпро суд НАБУ
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko08.10.2016 12:51
Одного за другим судей на взятках ловят, а как начали увольнять - так проблема - те кто был в ВР - не голосовали, а еврооптимисты вообще укатили в США - там без них законов не принимали и дипломатам не с кем было селфи делать. это ж важнее,
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IP: 95.132.49.---kerubino08.10.2016 12:46
Чи є хоть один чесний суддя в Ураіні ,напевно нема ,вся ця свора злодіі і хабарники .
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IP: 93.72.19.---Алина Гринько08.10.2016 12:42
А если судья скажет, что ему эти деньги подарил любимый человек его отпустят и скажут, что он чист, как и Сережа Лещенко?
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