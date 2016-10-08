У Криму продовжили арешт двом фігурантам "справи 26 лютого"

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Субота, 8 жовтня 2016, 13:07

В окупованому Криму "Центральний районний суд" Сімферополя у п'ятницю продовжив ще на 3 місяці термін тримання під вартою фігурантам "справи 26 лютого" Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.

Вони перебуватимуть під арештом до 7 січня 2017 року, повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook.

"Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову продовжили термін утримання до 7 січня 2017 року! До зали суду нас так і не пустили, вони вирішили, що попереднє судове засідання варто провести в закритому режимі", - написала сестра Мустафи Дегерменджі Мавіле на своїй сторінці в Facebook.

Вона також повідомила, що наступне судове засідання по Дегерменджі і Асанову призначено на 17 жовтня на 15:00.

Як повідомлялося, 29 січня 2015 року в Криму був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз за підозрою "в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року". По цій же "справі" Алі Асанов був заарештований 15 квітня. Мустафа Дегерменджі - 7 травня в селі Грушівка під Судаком.

Теми: Крим
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