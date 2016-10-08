У штабі заявили про 4 поранених та 2 контужених українських бійців

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Субота, 8 жовтня 2016, 12:59

За минулу добу внаслідок обстрілів поранено чотирьох українських бійців, ще двоє отримали контузію.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За його даними, загиблих серед українських бійців за добу, що минула, немає.

Разом з тим, за даними розвідки, у бойовиків за минулу добу є троє поранених.

За даними штабу АТО, найбільш напружена обстановка на Луганському напрямку: російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів та артилерії, були активні ворожі снайпери.  На Донецькому напрямку зберігається менша кількість збройних провокацій, бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки та на горлівському периметрі. У напрямку Маріуполя майже половина обстрілів прийшлася на позиції сил АТО, що неподалік Мар’їнки.

Також українські військові зафіксували 2 польоти ворожих безпілотників в районі Ясинуватої і Докучаєвська.

 


Українська правда

Теми: АТО Донбас жертви
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Коментарі — 2
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IP: 130.180.210.---Stelja08.10.2016 14:20
І кого тут розвели?
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IP: 95.132.49.---kerubino08.10.2016 13:33
Розведення в діі .
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