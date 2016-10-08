Розвідка: До Іловайська бойовикам привезли танки і "Гради"

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Субота, 8 жовтня 2016, 13:42

З Росії на окуповані частини Донбасу бойовикам прибула чергова партія підкріплення, зокрема важке озброєння та ПММ.

За даними Головного управління розвідки Міноборои України,  у Свердловськ бойовикам привезли 8 танків, 10 вагонів з боєприпасами та запасні частини до БМП.

Також на початку жовтня до Свердловська прибули фахівці з Воронежа для встановлення динамічного захисту на танки противника.

"У Іловайськ приїхали 20 танків, 5 установок "Град" на платформах, 8 цистерн з паливно-мастильними матеріалами", - повідомили у розвідці.

Як відомо,  21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське.

Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

В МЗС cтаном на 3 жовтня заявили про зрив розведення сил і засобів з боку бойовиків, при цьому умови для розведення сил загалом виконано у районах Золотого й Петрівського. 

7 жовтня відбулося розведення сил в районі Петрівського.

Українська правда

Теми: Донбас Росія зброя
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