Місія ОБСЄ заявляє про труднощі зі спостереженням в районі Золотого

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Субота, 8 жовтня 2016, 13:57

Моніторингова місія ОБСЄ заявляє про обмежений доступ до ділянки розведення сторін Первомайськ/Золоте у суботу.

Про це СММ повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ до ділянки розведення Первомайськ/Золоте. ЗСУ та "ЛНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що СММ готова вести спостереження, але потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - заявили в місії. 

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

У місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

7 жовтня моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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