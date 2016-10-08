Місія ОБСЄ заявляє про труднощі зі спостереженням в районі Золотого

Моніторингова місія ОБСЄ заявляє про обмежений доступ до ділянки розведення сторін Первомайськ/Золоте у суботу.

Про це СММ повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

1/2 Сьогодні знову Обмежений доступ СММ до ділянки розвед. Первомайськ/Золоте – ЗСУ та «ЛНР» не змогли гарантув. безпеку СММ (можливі міни) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 8, 2016

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ до ділянки розведення Первомайськ/Золоте. ЗСУ та "ЛНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - йдеться в повідомленні.

2/2 СММ готова/може спостерігати, але потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечн. і безперешк доступу, координувати розмінування — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 8, 2016

Також наголошується, що СММ готова вести спостереження, але потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - заявили в місії.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

У місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

7 жовтня моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського.

Українська правда