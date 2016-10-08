Польща ніколи не погодиться з російською окупацією України – міністр оборони

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Субота, 8 жовтня 2016, 16:24

Варшава ніколи не погодиться з фактом окупації Росією частини території України.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич під час відвідання місця розташування штабу Литовсько-Польсько-Української бригади у Любліні, передає Укрінформ.

"Третій рік триває окупація території нашого українського союзника. Це ситуація, з якою у Європі не можна погоджуватися. Жодна країна не має права намагатися врегулювати політичний конфлікт шляхом окупації території іншої країни. Польща ніколи з цим не погодиться", - заявив Мацеревич.

Він додав, що у питанні безпеки позиція Польщі і країн східного флангу НАТО буде "безкомпромісною і ніколи не зміниться".

Польський міністр також наголосив на "дуже великій" ролі спільної бригади в інтенсифікації взаємних контактів між Україною, Польщею та Литвою.

Теми: Польща
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IP: 195.138.81.---Kotia08.10.2016 16:53
Є все ж у Польщі розумні люди ...
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