Екс-голові правління банку "Михайлівський" продовжили арешт

202 перегляди
0
Субота, 8 жовтня 2016, 17:40

За клопотанням київської прокуратури Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою колишньому голові правління банку "Михайлівський" з визначенням розміру застави у 137,8 млн грн.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні у суботу, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Клопотання задовольнити. Продовжити підозрюваному термін тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 60 днів, до 6 грудня 2016 року включно. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 100 000 мінімальних заробітних плат, що складає 137,8 млн гривень", - йдеться в ухвалі суду.

Як повідомлялося, прокуратура міста Києва підозрює колишнього голову правління ПАТ "Банк Михайлівський" у розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведенні банку до неплатоспроможності. Екс-посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 КК України.

13 серпня Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного і встановив заставу 137,8 млн гривень.

5 вересня Апеляційний суд Києва підтримав позицію столичної прокуратури і залишив підозрюваного під вартою.

Українська правда

Теми: прокуратура банки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Генпрокуратура досі нікого не підозрює в отруєнні Ющенка 7 жовтня 2016, 17:38
Парубій: прокуратурі слід розпочати справу через викрадення Сущенка 7 жовтня 2016, 15:41
На чиновників, які закупили неякісну військову форму, завели справу 6 жовтня 2016, 23:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики "ЛНР" кажуть, що почнуть відведення сил біля Станиці у неділю
У МВФ розповіли, з кого почнеться підвищення пенсійного віку
Розвідка: До Іловайська бойовикам привезли танки і "Гради"
Родина столичного прокурора володіє нерухомістю на 165 мільйонів
Усі новини
Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу

Нобель-2016

Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені з Франції, США та Нідерландів