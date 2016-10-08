Бойовики не пустили місію ОБСЄ до камери, погрожували розстрілом

480 переглядів
0
Субота, 8 жовтня 2016, 17:55

Спостерігачам місії ОБСЄ поблизу Донецького аеропорта погрожували зброєю, коли місія намагалася потрапити до камери відеоспостереження та оглянути її. 

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ від 8 жовтня. 

За даними місії, напередодні о 17:45 патруль ОБСЄ відвідав шахту "Октябрськую", що розташована у 8 км від Донецька, щоб оглянути відеокамеру, яку там встановлено.

"Спостерігачі почули рух на верхніх рівнях вежі, де встановлено камеру та ідентифікувала себе кілька разів голосно і російською мовою. У відповідь на це вони почули лайку російською мовою з верхніх рівнів вежі. Після ідентифікації себе ще раз патруль ОБСЄ почув звук взводу гвинтівки та погрози російською мовою: "ОБСЄ має піти, або я буду стріляти", - йдеться у повідомленні місії. 

За даними ОБСЄ спостерігачі негайно залишили вежу та зв'язалися із представниками "ДНР" у Донецьку, щоб попросити допомоги у забезпеченні безпечного доступу до місця розташування камери, як було погоджено раніше.

"Після очікування протягом 15 хвилин для відповіді представники місії залишили цей район", - зазначили у місії.

Українська правда 

Теми: ОБСЄ Донбас "ДНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Біля Петрівського почали облаштовувати пост і укриття для місії ОБСЄ 8 жовтня 2016, 16:08
Місія ОБСЄ заявляє про труднощі зі спостереженням в районі Золотого 8 жовтня 2016, 13:57
ОБСЄ підтвердила успішне розведення військ біля Петрівського 7 жовтня 2016, 13:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики "ЛНР" кажуть, що почнуть відведення сил біля Станиці у неділю
У МВФ розповіли, з кого почнеться підвищення пенсійного віку
Розвідка: До Іловайська бойовикам привезли танки і "Гради"
Родина столичного прокурора володіє нерухомістю на 165 мільйонів
Усі новини
Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу

Нобель-2016

Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені з Франції, США та Нідерландів