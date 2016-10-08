Савченко каже, що не намагалася зустрітися з Захарченком

00
1
Субота, 8 жовтня 2016, 18:43

Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко спростовує інформацію про свою спробу зустрітися з лідером бойовиків "ДНР" Олександром Захарченком.

"Ні, це не так, це якісь вигадки журналіста", - сказала вона в ефірі каналу "112 Україна".

"Я вже півтора місяці не була в зоні АТО. Зараз у мене йдуть закордонні поїздки, і я навіть не встигаю бути в парламентській роботі", - зазначила Савченко.

Водночас вона сказала, що перемовини про зустріч "ідуть постійно".

"У Красногорівці я була не один раз, я проїжджала всю сіру зону, але це не було намагання поїхати на той бік і зустрітися з Захарченком. Такі перемовини йдуть постійно, але зустрічей не відбувається. Якщо буде відбуватися колись зустріч, ми про це скажемо", - пообіцяла вона.

Як повідомлялося, у п'ятницю журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Українська правда

Теми: Савченко "ДНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Савченко намагалася зустрітися в Донецьку з Захарченком – журналіст 7 жовтня 2016, 15:22
Кабмін вирішив, як саме змінять закон Савченко 5 жовтня 2016, 12:36
Кожем’якін каже, що закон Савченко не такий страшний 3 жовтня 2016, 12:35
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.38.66.---vitdeputat08.10.2016 18:52
Оно по заграницам отрывается, наберет вес на заграничным деликатесам, будет повод назначать очередную голодовку
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Бойовики "ЛНР" кажуть, що почнуть відведення сил біля Станиці у неділю
У МВФ розповіли, з кого почнеться підвищення пенсійного віку
Розвідка: До Іловайська бойовикам привезли танки і "Гради"
Родина столичного прокурора володіє нерухомістю на 165 мільйонів
Усі новини
Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу

Нобель-2016

Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені з Франції, США та Нідерландів