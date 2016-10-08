У Кропивницькому перекривали залізницю: протестують проти відключень газу

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Субота, 8 жовтня 2016, 18:48

У Кропивницькому мешканці мікрорайону Балашівка перекривали залізничний переїзд.

Як повідомляють "Новини Кіровоградщини", таким чином жителі обласного центру виступали проти відключень газу у місті.

На акцію вийшли понад півсотні людей. Місцеві жителі запрошували на зустріч представників ВАТ "Кіровоградгаз", але ніхто не приїхав, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення тривають шостий день.  Відновити газопостачання мали у четвер, 6 жовтня, однак термін відключення продовжили на невизначений термін. 

Перекривати залізничний переїзд мешканці планують доти,  поки не буде відновлено газопостачання. 

 
 
 
Теми: газ залізниця мітинги
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