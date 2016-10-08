У Парижі проходить маніфестація на захист Сущенка

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Субота, 8 жовтня 2016, 19:10

Українська діаспора у Парижі проводить маніфестацію за звільнення незаконно затриманого у Москві кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка.

В акції, що проходить на центральній площі Трокадеро, беруть участь близько ста осіб, повідомляє "Укрінформ".

Активісти тримають українську символіку, портрети журналіста та плакати з надписами "Путін винен у війні".

Як повідомлялося, Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом. Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: Сущенко Франція
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IP: 109.126.239.---Евгений Тарасов08.10.2016 20:15
А почему на фото в пять раз меньше?
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