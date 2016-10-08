Суддю-хабарника з Дніпра "покарали" заставою у 260 тисяч

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Субота, 8 жовтня 2016, 23:22

Судді Жовтневого районного суду м.Дніпро, якого 7 жовтня було затримано за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 260 тисяч гривень. 

Про це ввечері 8 жовтня повідомив глава НАБУ Назар Холодницький. 

Він зазначив, що це перший суддя, якого затримали після початку судової реформи. 

"Лише вчора ввечері було затримано вказаного суддю, а уже сьогодні йому мною повідомлено про підозру у вчиненні злочину. І уже сьогодні слідчим суддею Солом'янського райсуду Києва розглянуто клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив Холодницький.

"Прокурори САП просили обрати вказаний запобіжний захід, однак ухвалою слідчого судді підозрюваному "колезі" обрано запобіжний захід у вигляді лише застави в сумі 260 тис. гривень", - додав він.

Холодницький заявив, що сторона обвинувачення оскаржуватиме дану ухвалу та наполягатиме на триманні під вартою "для усіх підозрюваних у корупції". 

Як відомо,  суддю було затримано на отриманні хабара: він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США (понад 258 тисяч гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час обшуків у судді з Дніпра було виявлено понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Українська правда

Теми: хабар суд НАБУ Холодницький
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