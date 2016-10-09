Білорусь має намір відмовитися від російської нафти

Білорусь має намір домовитися про постачання іранської нафти транзитом через територію України.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише DW.com.

За його словами, експорт іранського палива повинен стати альтернативою російської нафти.

"Ми ведемо переговори з Іраном, який просто кидається в пошуках, куди поставити нафту. Ми домовилися, сьогодні завантажений танкер йде в Одесу, і почнемо поставляти через Україну на Мозирський нафтопереробний завод", - сказав Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі розповів про плани повернутися до будівництва нафтопроводу з країн Балтії.

Раніше Мінськ збільшив у півтора рази тарифи на транспортування російської нафти в Європу через свою територію по магістральних трубопроводах. Конфлікт Москви і Мінська про постачання газу і нафти триває вже кілька місяців.

Олександр Лукашенко звинувачує Росію в тиску, представники російського Міненерго, в свою чергу, заявляють, що Мінськ не хоче платити за газ і поставляти в Росію нафтопродукти, як це пропонує відповідну угоду. У зв'язку з цим в третьому і четвертому кварталі поставки нафти з Росії в Білорусь скорочені майже на 40 відсотків.