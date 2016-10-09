Ізоляція Росії підсилюється – британський посол в ООН
Міжнародна ізоляція Росії зростає після вето на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії.
Про це постійний представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт написав у twitter.
"Ізоляція Росії зростає. Без несподіванок. Вони руйнують лікарні, школи, невинні життя в Алеппо. Руйнують надію сирійців", – написав британський дипломат.
Russia increasingly isolated. No surprise. They destroy hospitals, schools, innocent lives in #Aleppo. Destroy #Syria-ns hope in #UNSC #veto pic.twitter.com/PwZ7enI9Ay— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 8 жовтня 2016 р.
Як повідомлялося, на екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.
Разом з тим, резолюція РФ по Сирії, яка не містила жодного слова про припинення авіаударів в Алеппо, не набрала необхідної кількості голосів: Україна і ще 8 держав голосували проти, 2 - утрималися, 4 підтримали.