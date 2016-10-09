Ізоляція Росії підсилюється – британський посол в ООН

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Неділя, 9 жовтня 2016, 03:21

Міжнародна ізоляція Росії зростає після вето на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії.

Про це постійний представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт написав у twitter.

"Ізоляція Росії зростає. Без несподіванок. Вони руйнують лікарні, школи, невинні життя в Алеппо. Руйнують надію сирійців", – написав британський дипломат.

Як повідомлялося, на екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Разом з тим, резолюція РФ по Сирії, яка не містила жодного слова про припинення авіаударів в Алеппо, не набрала необхідної кількості голосів: Україна і ще 8 держав голосували проти, 2 - утрималися, 4 підтримали.

Теми: Велика Британія Сирія ООН Росія
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