Ізоляція Росії підсилюється – британський посол в ООН

Міжнародна ізоляція Росії зростає після вето на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії.

Про це постійний представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт написав у twitter.

"Ізоляція Росії зростає. Без несподіванок. Вони руйнують лікарні, школи, невинні життя в Алеппо. Руйнують надію сирійців", – написав британський дипломат.

Як повідомлялося, на екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Разом з тим, резолюція РФ по Сирії, яка не містила жодного слова про припинення авіаударів в Алеппо, не набрала необхідної кількості голосів: Україна і ще 8 держав голосували проти, 2 - утрималися, 4 підтримали.