Ізоляція Росії підсилюється – британський посол в ООН

Міжнародна ізоляція Росії зростає після вето на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії.

Про це постійний представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт написав у twitter.

"Ізоляція Росії зростає. Без несподіванок. Вони руйнують лікарні, школи, невинні життя в Алеппо. Руйнують надію сирійців", – написав британський дипломат.

Russia increasingly isolated. No surprise. They destroy hospitals, schools, innocent lives in #Aleppo. Destroy #Syria-ns hope in #UNSC #veto pic.twitter.com/PwZ7enI9Ay