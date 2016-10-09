Німецька поліція затримала трьох підозрюваних у підготовці теракту

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Неділя, 9 жовтня 2016, 06:57

В місті Хемніц на сході країни поліція затримала трьох людей, пов’язаних із 22-річним сирійцем Джабером Альбакром із Дамаска, який планував теракт у місті.

Про це пише Радіо Свобода.

Представники сил безпеки поінформували, що в помешканні Альбакра виявили "кількасот грамів" вибухонебезпечної речовини, а сам розшукуваний сирієць був відомий спецслужбам у зв’язку з ісламістськими екстремістськими угрупованнями.

Раніше в суботу німецька влада назвала 22-річного сирійця Джабера Альбакра з Дамаска підозрюваним у ймовірному плануванні вибуху в місті Хемніці.

Поліцейські евакуювали жителів будинку в центрі міста після отримання інформації від внутрішньої розвідувальної служби Німеччини.

За даними силовиків, місце, час і мотиви планованого нападу залишається неочевидними.

Теми: Німеччина тероризм
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