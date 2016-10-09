ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

"За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з переміщенням південного циклону 9 жовтня в Україні, крім західних областей, очікується дощова погода: протягом 9 жовтня в центральних та північних областях сильні дощі, подекуди грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі 9 жовтня у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях дуже сильні дощі", - повідомляє сайт ДСНС.

Вона закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101", - наголошується в повідомленні.

Українська правда