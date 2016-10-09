Порошенко: Нємцов довів, що можна бути патріотом Росії й другом України
Президент Петро Порошенко вважає вбитого російського політика Бориса Нємцова патріотом Росії й другом України.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у неділю.
"Сьогодні Борису Нємцову виповнилось би 57 років", - нагадав президент.
"Для нас, українців, Борис Нємцов назавжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати – варто лише захотіти", - зазначив Порошенко.
Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.
Українська правда