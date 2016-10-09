Київ виплатить 15 мільйонів одноразової допомоги до Дня захисника України

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Неділя, 9 жовтня 2016, 11:41

Київська адміністрація має намір виплатити 15 мільйонів 268 тисяч гривень одноразової допомоги 20 тисячам 426 киянам з нагоди святкування Дня захисника України.

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Відзначається, що виплати здійснюватимуться за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки".  

Зокрема, по 750 гривень дадуть киянам, члени сімей осіб, які загинули або померли під час Революції Гідності;  неповнолітні діти віком до 18 років, смерть батьків-киян яких пов’язана з Революцією Гідності; кияни-учасники АТО.

По 500 гривень отримають кияни, члени сімей осіб, які загинули (пропали без вісті)  під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення.

"Особи, що одночасно належать до декількох категорій, отримають одну виплату у більшому розмірі", - пояснили у КМДА.

Українська правда. Київ

Теми: Київ АТО армія
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