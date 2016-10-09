Сущенку добу після затримання не давали ні води, ні їжі

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Неділя, 9 жовтня 2016, 12:24

У першу добу після затримання в Росії українському журналісту Роману Сущенку не давали ні їжі, ні води.

Про це він розповів кореспондентами "Нової газети", які зустрілися з ним в СІЗО "Лефортово".

"Запитуємо Романа, чи чинився на нього фізичний тиск. Сущенко каже, що ні. Але в першу добу був психологічний тиск. І ще в ці першу добу йому не давали ні їжі, ні води. А перший раз після затримання його погодували в "Лефортово", - пише видання.

"За всі ці дні я схуд вже кілограмів на шість", - сказав Сущенко.

Він також повідомив, що до нього досі не приходив український консул.

Крім того, затриманий журналіст не знав, що, крім чаю, може пити воду.

"Воду з-під крану я не п'ю. Два рази на день, коли тут розносять їжу, то запитують: "Чай? Окріп?" Я беру чай. Чай солодкий. Все-таки для роботи мозку потрібна глюкоза. Тому вибираю чай", - сказав Сущенко, додавши, що воду йому більше не дають.

"Добре, що ви прийшли. Я хоч тепер знаю, що мені і вода дозволена. Адже мені до цього ніхто не пояснив", - переказує слова Сущенка "Нова газета".

Як повідомлялося, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом. Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУРспростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Українська правда

Теми: Сущенко
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