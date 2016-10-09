Відведення військ у Станиці Луганській перенесли через обстріли – Міноборони

Збройні Сили України перенесли терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської через обстріли з боку бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в неділю.

"У зв’язку з невиконанням російсько-терористичними угрупованнями "Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів" та здійснення систематичних обстрілів позицій українських військовослужбовців, Збройні Сили України були вимушені перенести терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської", - наголосили в Міноборони.

На цій ділянці за тиждень було здійснено 8 обстрілів, останній — 6 жовтня, йдеться в повідомленні.

"На решті ділянок збільшено кількість обстрілів позицій Збройних Сил України, у тому числі з використанням артилерії. Лише за останню добу терористи 5 разів здійснили обстріли зі 122 та 152 мм заборонених артилерійських систем, 19 разів застосували міномети", - констатували в Міноборони.

Як повідомлялося, у неділю зранку голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз заявив, що заплановане на 9 жовтня відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській не відбудеться.

Водночас заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука стверджував, що рішення про скасування 9 жовтня відведення військ у Станиці Луганській не існує.