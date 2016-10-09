Росія обіцяє Криму стабільне водопостачання у 2019 році

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Неділя, 9 жовтня 2016, 13:52

Стабільна система забезпечення анексованого Росією Криму водою буде налагоджена до 2019 року.

Про це заявив журналістам міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський після наради, присвяченої водопостачанню півострова, повідомляє ТАСС.

"Буде підготовлена вся інфраструктура, прокладені трубопроводи, і в 2017-2019 році ми вийдемо на більш стабільне забезпечення водою всіх регіонів Криму", - сказав Донський.

За його словами, мова, перш за все, йде про східні регіони півострова. "Плани по прокладці трубопроводів повинні бути виконані, щоб ми могли гнучко розподіляти водні ресурси для забезпечення в першу чергу східного Криму, де ситуація критична. Тут необхідні зусилля в більшому обсязі", - підкреслив він.

Оцінюючи ситуацію з прогнозними показниками Росгідромету щодо рівня опадів у Криму, Донський повідомив, що ситуація "з точки зору наповнення водосховищ трохи гірше, ніж минулого року".

В першу чергу тому, що опадів цього року на півострові випало менше, ніж в попередні роки, а збільшення їх восени також не очікується. "Тому нам треба орієнтуватися на те, що збільшення води у водосховищах не буде", - зазначив він.

Міністр повідомив, що має намір ініціювати перевірки водокористувачів Криму, які допускають незаконний відбір води, в ситуації, коли півострів відчуває її гострий дефіцит.

Як відомо, після анексії Криму Україна припинила подачу води на півострів по Північно-Кримському каналу.

Теми: Крим
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