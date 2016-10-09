Лавров: на Заході про Путіна говорять в стилі "хто кого переплюне"

У деяких західних столицях стало "нормою хороших манер" відгукуватися про президента РФ Володимира Путіна в стилі "хто кого переплюне".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському Першому каналу, повідомляє РИА Новости.

"Я не можу пригадати жодного разу, коли президент Росії Путін хоч якось нешанобливо відгукувався про будь-якого зі своїх колег, що б цей колега щодо Російської Федерації не робив і не говорив", - підкреслив він.

"Відносно Путіна в деяких західних столицях стало "нормою хороших манер" відгукуватися епітетами за принципом, хто кого переплюне", - додав Лавров.