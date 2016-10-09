Лавров: на Заході про Путіна говорять в стилі "хто кого переплюне"

2090 переглядів
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 15:07

У деяких західних столицях стало "нормою хороших манер" відгукуватися про президента РФ Володимира Путіна в стилі "хто кого переплюне".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському Першому каналу, повідомляє РИА Новости.

"Я не можу пригадати жодного разу, коли президент Росії Путін хоч якось нешанобливо відгукувався про будь-якого зі своїх колег, що б цей колега щодо Російської Федерації не робив і не говорив", - підкреслив він.

"Відносно Путіна в деяких західних столицях стало "нормою хороших манер" відгукуватися епітетами за принципом, хто кого переплюне", - додав Лавров.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
В РФ заявили, що американські військові "шпигують" біля анексованого Крима 9 жовтня 2016, 12:26
РФ готується днями підписати угоду щодо "Турецького потоку" 9 жовтня 2016, 11:28
У Росії працює 40% усіх трудових мігрантів з України - ЗМІ 9 жовтня 2016, 07:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українців попередили про можливі відключення електрики взимку
До парламенту Грузії проходять три партії – ЦВК
АТО: Один боєць загинув, одного поранено
Відведення військ у Станиці Луганській перенесли через обстріли – Міноборони
Усі новини
Кіно

Одеська кіностудія виклала на YouTube понад 400 своїх фільмів

Фото

"Вікі любить Землю". 10 найкращих фото заповідників України