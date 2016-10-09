У Росії обіцяють не використовувати збройовий плутоній у військових цілях

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Неділя, 9 жовтня 2016, 15:16

Москва ні за яких обставин не буде використовувати у військових цілях плутоній, який підпадає під угоду з США, з якої Росія цього тижня вийшла, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

В інтерв'ю "Першому каналу" міністр зазначив, що ця угода передбачає можливість кожної зі сторін вийти з домовленості в разі докорінної зміни обставин, повідомляє РИА Новости.

Він додав, що, хоча Росія і вийшла з цього договору, в Москві заявили, що "не будемо плутоній, який підпадає під цей договір, використовувати у військових цілях за жодних обставин".

"Це наше зобов'язання. Але безглуздо співпрацювати, коли інша сторона трохи грає в односторонні гри і не виконує свої зобов'язання. Це, до речі, питання про здатності домовлятися", - сказав глава російського МЗС.

Як повідомлялося, Росія призупинила дію угоди з урядом США про утилізацію збройового плутонію, а також протоколів до цієї угоди.

Теми: Росія США
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