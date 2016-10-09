У партії Саакашвілі кажуть про фальсифіковані вибори та готують план

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Неділя, 9 жовтня 2016, 17:45

Лідери партії "Єдиний національний рух", заснованої екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, заявляють про фальсифікацію результатів виборів та виробляють плани подальших дій.

Про це на брифінгу 9 жовтня заявив один з лідерів "ЄНР" Ніка Мелія, повідомляє Інтерфакс

"Вибори були сфальсифіковані за всіма напрямками", - заявив він і зазначив, що до вечора неділі партія повідомить про свої подальші кроки.

"Поки я утримаюся конкретизувати їх, оскільки ми чекаємо наших регіональних лідерів, після консультацій з якими в кінці дня повідомимо, що будемо робити", - сказав Мелія.

У свою чергу один з лідерів "ЄРН" Гіга Бокерія заявив, що партія вважає, що на виборах не було вільного волевиявлення виборців, мали місце залякування, підкупи, погроми з метою збереження влади.

"Попри це ми очікуємо отримати 45 мандатів у другому турі виборів", - сказав Бокерія.

Окрім того другий номер партійного списку "ЄНР", дружина Саакашвілі Сандра Руволс заявила про факти насильства на виборчих дільницях під час виборів, пише Грузія Онлайн.

"До нас надходили дані з усіх дільниць, згідно з якими переможцем став кандидат від "Національного руху", - зазначила вона.

Також Руволс додала, що прихильники "Грузинської мрії" влаштовували "погроми на виборчих дільницях, ламали реманент, урни, члени виборчих комісій розбігалися від страху".

"Вони визнали вибори такими, що не відбулися, на декількох дільницях, а на трьох процес голосування у буквальному сенсі було зірвано", - заявила Руволс.

Як відомо, за результатами підрахунку 82,55% голосів виборців до парламенту Грузії потрапляють три політичні сили - правляча "Грузинська Мрія-Демократична Грузія" - 49.26%; Єдиний Національний Рух - 26.46%; "Альянс патріотів" – 5%.

Участь у виборах до парламенту дев'ятого скликання взяли 19 партій, 6 виборчих блоків та незалежні кандидати. 77 з 150 депутатів будуть обиратися за партійними списками, 73 - по одномандатних округах. Парламент обирається терміном на 4 роки.

Партія, яка отримає більшість місць у парламенті, отримає право запропонувати кандидатуру прем'єра і сформувати кабінет міністрів.

Теми: вибори Грузія
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IP: 128.72.20.---TKorolkov09.10.2016 18:39
О результатах выборов мне было понятно и до выборов,Грузинский агент Гаспрома применил в Грузии "технологию" известного жулика Чурова именуемая ловкость рук но можно и с мордобитием, неужели такой опытный политик не знал об этом,
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