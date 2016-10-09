Рятувальники прибирають повалені дерева й витягують затоплені авто

00
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 17:47

Протягом минулої доби в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях рятувальники залучалися до ліквідації наслідків погодних умов.

Як повідомляє сайт ДСНС, у місті Одеса внаслідок проливного дощу та неспроможності пропуску дощової води в стічній системі мали місце локальні підтоплення 3-х дільниць по вул. Балківська та окремих дільниць по вул. Водопровідна та Адміральському проспекту.

Тимчасово було перекрито рух легкового автотранспорту та громадського транспорту (трамваїв та тролейбусів).

У Приморському районі міста по вул. Дюківська, 8 виникло підтоплення ліфтової шахти 11-ти поверхового житлового будинку. Було проведено відкачування дощової води і не допущено затоплення електророзподільного щита в багатоповерховому будинку.

У с. Олександрівка (м. Чорноморськ) сталося підтоплення двох приватних домогосподарств по вул. Лермонтова та вул. Розвитку.

В смт. Затока Білгород-Дністровського району по вул. Приморська виникло підтоплення підвалів 2-ох приватних домогосподарств.

Внаслідок ускладнення погодних умов о 22:00 сталось аварійне відключення електропостачання в с. Богуново, с. Козлове, Прохорове Іванівського району. О 14:00 аварійна ситуація була ліквідована, електропостачання до населених пунктів відновлено.

У Черкасах 8 листопада співробітники Державної пожежно-рятувальної частини звільнили проїжджу частину на перехресті вулиць Гоголя-Пастерівська від дерева, що впало.

Аналогічні випадки з перекриттям поваленими деревами автошляхів сталися вночі поблизу сіл Сердегівка Шполянського району та Ліпляве Канівського району.

Внаслідок сильних дощових опадів у Черкасах сталося підтоплення кількох ділянок автодоріг.

 
фото УДСНС у Черкаській області

Найбільш складна ситуація склалася на вулиці 30 років Перемоги в районі транспортного кільця на вулиці Олени Теліги. Частина водіїв, які на власний ризик намагалися подолати автівками цю ділянку у брід, врешті заливши двигуни зупинилися.

"Необачних автовласників звільнили рятувальники з аварійно-рятувального загону спеціального призначення та Державної пожежно-рятувальної частини №3 які впродовж години, коли на вулиці був найвищий рівень води, витягли з водного полону у безпечне місце 6 автомобілів", - повідомляє ДСНС.

Аналогічні випадки сталися і на перехресті вулиць Гоголя-Гуржіївська та ділянок по вулиці Пацаєва, де рятувальники надали допомогу 3 автовласникам.

Водночас у Кіровоградській області в м. Олександрія по вул. Чекістів надано допомогу населенню по відкачці дощових вод з присадибних ділянок приватних житлових будинків.

У м. Кропивницький по вул. Волкова було надано допомогу по розпилюванню та прибиранню гілок дерева, яке внаслідок пориву вітру впало перед будинком та заблокувало вхід у під’їзд багатоповерхівки.

Також на вул. Попова пожежно-рятувальний підрозділ за допомогою мотопомпи відкачав воду з двору біля багатоповерхівки. По вул. Салганні Піски м.Кропивницького було надано допомогу по розпилюванню та прибиранню дерева, яке впало на проїжджу частину. По вул. Мінській рятувальники відкачали воду з підтопленої ділянки.

Біля смт Пантаївки Олександрійського району у суботу ввечері надано допомогу по розпилюванню та прибиранню дерева, яке впало на проїжджу частину.

У с. Рівне Новоукраїнського району рятувальники надали допомогу по відкачці води з приватного домоволодіння.

Українська правда

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 9 жовтня 2016, 09:45
У вихідні на заході без опадів, а на решті України дощитиме 7 жовтня 2016, 16:45
Синоптики попереджають про зниження температури і заморозки 6 жовтня 2016, 09:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ
Україна здобула "золото" і "срібло" на етапі Кубка світу з плавання
Українців попередили про можливі відключення електрики взимку
До парламенту Грузії проходять три партії – ЦВК
Усі новини
Музика

Гід фестивалем All Music is Jazz

Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу