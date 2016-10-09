На Житомирщині знайшли тіло поліцейського: попередньо - самогубство

У Житомирській області у лісосмузі між селами виявили тіло чоловіка - працівника поліції.

Про це 9 жовтня повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка надійшло до поліції близько 13.30 9 жовтня. На місці події було встановлено, що загиблий - 29-річний житель с. Нової Романівки, інспектор Новоград-Волинського відділу поліції", - зазначили в НП.

Попередньо встановлено, що загиблий на грунті побутового конфлікту пішов з дому увечері 7 жовтня та згодом вчинив самогубство, підірвавши гранату.

Триває з’ясування всіх обставин події.

Українська правда