На Житомирщині знайшли тіло поліцейського: попередньо - самогубство

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Неділя, 9 жовтня 2016, 18:07

У Житомирській області у лісосмузі між селами виявили тіло чоловіка - працівника поліції.

Про це 9 жовтня повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка надійшло до поліції близько 13.30 9 жовтня. На місці події було встановлено, що загиблий - 29-річний житель с. Нової Романівки, інспектор Новоград-Волинського відділу поліції", -  зазначили в НП.

Попередньо встановлено, що загиблий на грунті побутового конфлікту пішов з дому увечері 7 жовтня та згодом вчинив самогубство, підірвавши гранату.

Триває з’ясування всіх обставин події. 

Українська правда

Теми: Житомир поліція
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