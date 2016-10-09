Вибори у Грузії: Проросійській партії не вистачає 0,01% щоб увійти до парламенту

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Неділя, 9 жовтня 2016, 18:37

Результати політичної сили "Альянс патріотів Грузії. Об’єднана опозиція", яку грузинські спостерігачі та журналісти називають проросійською, має результат на межі прохідного бар’єру на парламентських виборах в Грузії.

Про це свідчать оперативні дані про результати виборів, оприлюднені на сайті грузинського Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 99,41% протоколів "Альянс патріотів" має 4,99% голосів. Для того, щоби потрапити до парламенту, дане політичне об’єднання має набрати щонайменше 5%.

Екзіт-поли також прогнозували показники "Альянсу", близькі до 5%.

В разі, якщо за остаточними результатами ця партія не здолає прохідний бар’єр, у парламент країни за партійними списками пройдуть лише дві партії – поточна партія влади "Грузинська мрія" та партія Саакашвілі "Єдиний національний рух". Перша наразі має 48,61% підтримки, друга – 27,04%.

Детально про перебіг виборів читайте в статті ЄП "Друга поразка Саакашвілі - репортаж з історичних виборів у Грузії".

Європейська правда

Теми: вибори Грузія Росія
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