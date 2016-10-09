Вибори у Грузіїї: ЄС закликав кандидатів утриматися від насильства та протистоянь

562 перегляди
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 22:27

До другого раунду і у період, що залишився до другого раунду парламентських виборів у Грузії всі партії і кандидати мають утримуватися від протистояння і насильства, поважати демократичні принципи і волю грузинського народу.

Про це йдеться у заяві  верховного представника Ес з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань європейської сусідської політики Йоханнеса Хана, пише Грузія Online.

Спираючись на попередній висновок спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ, у заяві ЄС зазначено, що на характерну для кампанії мирну і відкриту середу вплинули заяви про проведення незаконної кампанії і окремі випадки насильства.

Попри це "майже на усіх виборчих дільницях процес голосування отримав позитивну оцінку", йдеться в заяві.

"Будь-які інші недоліки мають бути викорінені на підставі рекомендацій БДІПЛ/ОБСЄ", - заявили представники ЄС.

"Після завершення виборчого процесу ми будемо готові працювати з демократично обраним новим парламентом і урядом для зміцнення тісних політичних і економічних відносин... Дуже важливо, щоб обрані у новий парламент усі члени разом працювали на благо інтересів Грузії ", - йдеться у заяві. 

Теми: Грузія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
"Грузинська мрія" Іванішвілі перемагає на виборах у Грузії - 99% бюлетенів 9 жовтня 2016, 19:39
В ОБСЄ визнали факти насильства на виборах у Грузії 9 жовтня 2016, 18:55
Вибори у Грузії: Проросійській партії не вистачає 0,01% щоб увійти до парламенту 9 жовтня 2016, 18:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Збірна Україна розгромила збірну Косова у відбірковому матчі ЧС-2018
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді
"Грузинська мрія" Іванішвілі перемагає на виборах у Грузії - 99% бюлетенів
У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ
Усі новини
Трансплантологія

Як Сільвіо Колагранде отримав зір у спадок від священика

Інше місто

Маріанна Факас про велокультуру Лондона