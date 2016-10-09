Клімкін про Росію: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим

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Неділя, 9 жовтня 2016, 22:53

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не виключає, що Україні доведеться вжити щодо Росії "більш жорстких заходів", ніж візовий режим.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу "112 Україна", коментуючи питання щодо можливості введення візового режиму з Росією.

"Я насправді ніколи не виступав проти. Але й питання поставлено невірно. Питання не в тому, візовий режим чи не візовий режим. Я, наприклад, не виключаю, що нам будуть потрібні більш жорсткі заходи, ніж візовий режим", - сказав Клімкін.

"Питання в тому, що це нам дасть, як ми це зробимо, в які терміни, як це буде впливати на наших громадян в окупованому Криму, наших громадян, які перебувають в Росії", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в Росії перебувають мільйони українців.

"Ми розуміємо, що Росія одразу почне шалену кампанію, буде ускладнювати отримання віз, буде пропонувати громадянство, пропонувати багато речей", - припустив Клімкін.

Також, за його словами, при введенні візового режиму Росія потребуватиме більше консульств в Україні для видачі віз.

"А чи потрібно нам взагалі більше російських консульських представництв? У мене в цьому не просто великий сумнів, моя відповідь – ні", - сказав Клімкін.

Українська правда

Теми: Клімкін Росія візи
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