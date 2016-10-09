Республіканці проведуть екстрену конференцію через Трампа – ЗМІ

Керівництво Республіканської партії США проведе в понеділок конференцію для обговорення ситуації, що склалася навколо кандидата в президенти від партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Associated Press.

Агентство підкреслює, що подібні конференції проводяться тільки в крайніх випадках.

Декілька республіканських політиків закликали Трампа зняти свою кандидатуру - після появи 7 жовтня на сайті The Washington Post відеозапису, на якій мільярдер в приватній розмові нецензурно висловлюється про жінок. Трамп вибачився за свої слова, але відмовлятися від участі у виборах не став.

У неділю 9 жовтня о 9 годині вечора (4 годині ранку понеділка за київським часом) в Сполучених Штатах відбудеться другий раунд дебатів між кандидатами на пост президента країни.

Очікується, що Трамп спробує звинуватити кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон в причетності до поставок зброї екстремістам у Сирії за часів її роботи державним секретарем.

Раніше ЗМІ писали, що національний комітет Республіканської партії США переглядає свою стратегію і шукають можливості для заміни Трампа іншим кандидатом на виборах президента США.