Майже 800 звільнених за "законом Савченко" скоїли нові злочини – Троян

На сьогодні від подальшого відбування покарання за "законом Савченко" вже звільнено 8,2 тисяч засуджених, з яких 785 осіб або 10% викрито в скоєнні нових злочинів.

Про це пише в своїй статті для ZN.UA заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

З цих нових злочинів: 22 — умисне вбивство, 18 — завдання ТТУ, 10 — зґвалтування, 405 — крадіжки, 131 — грабежі, 66 — розбої, 39 — шахрайства, 20 — хуліганства.

Назагал в Україні за вісім місяців 2016 року порівняно з таким самим періодом 2015-го кількість вчинених злочинів, зокрема із застосуванням зброї, зросла на 23%, у першу чергу, за рахунок злочинів майнової спрямованості (60% від усіх), зокрема: крадіжок — на 36% (з 181, 8 тис. до 247,8 тис.); пограбувань — на 38% (з 13,9 тис. до 19,3 тис.); шахрайств — на 22% (з 31,3 тис. до 38,2 тис.); незаконних заволодінь транспортними засобами — на 17% (з 7,1 тис. до 8,3 тис.)

Крім цього, зареєстровано збільшення числа: зґвалтувань — на 80% (з 176 до 317); розбійних нападів — на 27% (з 2,1 тис. до 2,7 тис.); тяжких тілесних ушкоджень зі смертю — на 8% (з 420 до 454); хуліганств — на 14% (з 2,8 тис. до 3,2 тис.).

Рівень злочинності на 10 тис. зріс до 107 злочинів проти 88 минулого року, в т.ч. тяжких та особливо тяжких — 37 проти 29. Збільшилась кількість злочинів, скоєних у громадських місцях — з 51 тис. до 74 тис., що становить 16% від загальної кількості (минулого року — 14%).