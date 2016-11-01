Опитування: За "БПП" проголосували б 8% українців, "Батьківщину" - 9%

Партія "Батьківщина" і "Блок Петра Порошенка" Солідарність" мають на сьогодні найбільш високий рейтинг серед політичних сил в разі проведення дострокових парламентських виборів в найближчу неділю.

Про це свідчать дані опитування, які проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, на питання за яку політичну партію із запропонованих 21 готовий проголосувати респондент, партію "Батьківщина" підтримали б 9% опитаних, "БПП Солідарність" - 8%, "Опозиційний блок" і Радикальну партію - по 6%.

За "Самопоміч" готові віддати свої голоси 5%, "Громадянську позицію" - 4%, за партії "За Життя" і "Свободу" - по 3%. Інші політичні сили мають рейтинг від 1 до 2%.

4% респондентів готові підтримати партії, які не вказані в опитуванні.

Прохідний бар'єр для партій 5%, закон передбачає змішану систему виборів.

Кожен п'ятий (21%) не збирається брати участь у виборах, 18% не змогли відповісти.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) з 28 вересня по 7 жовтня 2016 року. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 2 тис. 400 жителів України у віці від 18 років. Допустима похибка не перевищує 2%.

Інтерфакс-Україна