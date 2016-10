Клінтон закликала Трампа "розкрити зв'язки з Кремлем"

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого основного суперника-республіканця Дональда Трампа "розкрити всі його зв'язки з Кремлем".

Про це вона заявила в ході своєї передвиборної промови в штаті Огайо, йдеться в її Twitter.

"До виборів залишилося всього 8 днів. Трамп повинен негайно розкрити всі його зв'язки з Кремлем і його союзниками", - йдеться в повідомленні.

"Чому Путін хоче, щоб Трамп переміг? Тому що він сказав про (Путіна) хороші речі? Через його обіцянки вести прокремлівську політику? Через його ділові відносини?, - запитала Клінтон.

"With the election just 8 days away...Trump should immediately disclose all of his ties and connections to the Kremlin and its associates."