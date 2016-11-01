АТО: Бойовики били 36 разів, стріляли з заборонених мінометів

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Вівторок, 1 листопада 2016, 06:26

За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій з боку бойовиків.

"Укріплення Збройних Сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному - з озброєння БМП. В районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру, а в Широкіному і Красногорівці - з мінометів калібрів 82мм та 120мм", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку сепаратисти 9 разів порушили режим припинення вогню.

У районах Ніжньотеплого і Лопаскіного бойовики використовували проти сил АТО гранатомети і стрілецьку зброю, а в Кримському - міномети і ствольну артилерію калібрів 120 і 122мм.

На Донецькому напрямку було 10 обстрілів.

У Луганському бойовики застосовували проти українських військових вогонь БМП, а в Авдіївці, шахті Бутівка, Верхньоторецькому - міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю.

Теми: АТО Донбас
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