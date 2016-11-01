42% українців за проведення позачергових виборів до Ради
42% респондентів заявили про підтримку проведення дострокових виборів до Верховної Ради, при цьому проголосувати на дострокових виборах готові 64% опитаних.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
В ході опитування, 18% опитаних заявили про однозначну підтримку ідеї проведення дострокових парламентських виборів в Україні, 24% - скоріше підтримують. При цьому 18% опитаних вибрали варіант "важко відповісти".
Якби позачергові вибори відбувалися найближчої неділі, в них точно взяли би участь 31% опитаних, "скоріше так" - 33%, не голосували б 28%, не визначилися - 8%.
У порівнянні з червнем 2016 року, підтримка ідеї дострокових виборів зросла на 4 відсоткових пункти. Проголосувати в червні були готові 56% опитаних, не готові - 32%, не визначилися - 11%.
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) з 28 вересня по 7 жовтня 2016 року. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 2 тис. 400 жителів України у віці від 18 років. Допустима похибка не перевищує 2%.
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А е-декларации не заполняют директора так называемых "социологических" центров, там 100% есть чего показать