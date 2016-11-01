РФ звинувачує 4 українських командирів у заборонених методах війни

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Вівторок, 1 листопада 2016, 10:18

У Росії порушили кримінальну справу про застосування заборонених методів ведення війни проти чотирьох українських воєначальників, звинувачуючи їх в артобстрілах мирних кварталів на Донбасі навесні цього року.

Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко у вівторок російському агентству "Интерфакс".

"Управлінням із розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СКР установлено імена командирів підрозділів Збройних сил України, які в березні 2016 року в порушення положень міжнародних правових актів, які гарантують дотримання й захист прав мирного населення, здійснювали артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури й населення на південному сході України", – сказала вона.

Петренко повідомила, що порушено кримінальні справи за ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) щодо командира 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Андрія Соколова, командира 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Владислава Клочкова, командира 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Віталія Якубова, командира 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підполковника Михайла Прокопіва, а також інших невстановлених осіб зазначених підрозділів.

Теми: Донбас Росія армія війна АТО
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Коментарі — 2
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IP: 77.222.145.---ReAlex01.11.2016 10:29
Тобто ерефія визнає свою участь у війні на Донбасі?
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IP: 91.102.178.---Sanya-Odessa01.11.2016 10:27
Ага, хрен вам, а не Шарапова.
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