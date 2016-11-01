Дорога від Золотого до Первомайська заблокована "чеськими їжаками" - ОБСЄ

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Вівторок, 1 листопада 2016, 10:38

29 та 30 жовтня спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала проведення заходів з розведення сил і засобів на жодній із трьох ділянок, передбачених рамковою угодою.

Про йдеться у звіті місії ОБСЄ за 30 жовтня, оприлюдненому на офіційному сайті.

В ОБСЄ нагадують, що угодою від 21 вересня збройні сили та збройні формування зобов’язані вилучити або огородити вибухонебезпечні предмети, а також забезпечити спостерігачам СММ безпеку та надійний доступ до ділянок розведення сил і засобів/

Експерти ОБСЄ наголошують, що сторони наразі не завершили виконання цих завдань на жодній із трьох ділянок розведення.

Так у звіті зазначено, що свобода пересування місії СММ ОБСЄ на ділянці розведення між підконтрольною уряду частиною міста Золоте та окупованим Первомайськом залишається обмеженою.

30 жовтня дорога з Золотого до Первомайська була заблокована протитанковими загородженнями ("чеськими їжаками") і бетонними блоками.

29 жовтня на блокпості, розташованому на південній околиці ділянки розведення у районі Золотого-Первомайська, член НЗФ "ЛНР" повідомив про те, що неможливо гарантувати безпеку спостерігачів на прилеглих полях та в інших зонах на цій ділянці убік від головних доріг.

У зв’язку з цим доступ місії до цієї місцевості було обмежено. Патруль місії не зміг проїхати дорогою між підконтрольними уряду с. Катеринівка (64 км на захід від Луганська) та м. Попасна (69 км на північний захід від Луганська) через можливу наявність мін.

Спостерігачі зв’язалися з офіцером ЗСУ в СЦКК, який заявив, що доступ обмежено, і не посприяв забезпеченню безпеки СММ, – заявляють експерти ОБСЄ.

З непідконтрольної уряду сторони мосту у Станиці Луганській (16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі не змогли провести моніторинг у районі залізничного мосту 29 та 30 жовтня через наявність на дорозі попереджувальних знаків про мінну небезпеку та відсутність гарантій безпеки.

На підконтрольній уряду стороні офіцер ЗСУ з СЦКК повідомив спостерігачам про те, що 30 жовтня розмінування та розведення сил не проводитимуться.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ Мінські угоди
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