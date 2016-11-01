Тимошенко, Луценка та інших просять ініціювати перевірку своїх статків

Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв закликає політиків самим ініціювати перевірку походження свого майна.

Про це він заявив, виступаючи з трибуни Ради після виступу Олега Ляшка.

"Я думаю, що Олег Ляшко, який задекларував мільйон доларів готівкою, є гарним прикладом, що прийшов час для людей, які розповідають тут, як вони б’ються за інтереси бідних, пояснити, як вони стали такими багатими", - заявив Соболєв.

Він розповів, що мав розмову із керівником фракції БПП Ігорем Гринівим, і той пообіцяв йому прийти на засідання комітету з протидії корупції і з документами пояснити, як він отримав свої статки.

"Самопоміч закликає всіх без виключення політиків самим ініціювати перевірку законності свого майна. Юлія Володимирівна, величезне прохання, зверніться до НАЗК з проханням ініціювати моніторинг вашого життя. Юрій Луценко зверніться до НАБУ з проханням перевірити, чи є у ваших діях ознаки незаконного збагачення", - сказав Соболєв.

Він закликав Раду ухвалити низку законів, зокрема надати НАБУ право вести прослуховування, а також закон про заборону політичної реклами.

"Ми маємо очистити цю державу від людей, які не здатні пояснити походження свого майна, але хочуть керувати країною", - підсумував Соболєв.

Як відомо, Ляшко у своїй електронній декларації вказав значні статки, зокрема – 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки; дві квартири, багато земельних ділянок, два автомобілі, великий орендований будинок та інше.

Згідно з електронною декларацією Юлії Тимошенко за 2015 рік, у її чоловіка Олександра Тимошенка – 2 989 650 грн на рахунку в банку, а також 163 тисячі євро, 270 тисяч доларів та 360 тисяч гривень готівки.

Щодо Тимошенко, то вона у своїй декларації вказала доходи, які складалися з зарплати у Верховній Раді (75 616 грн) та коштів на виконання депутатських повноважень (80 559 грн).

При цьому на придбання товарів (робіт, послуг) нардеп минулого року витратила 162 500 грн. Тимошенко орендує будинок площею 588 кв.м. в Козині Обухівського району Київської області.

Вона також має "інше право користування" на "земельну ділянку під об'єктом оренди" в Козині площею 1500 кв.м., а також на "земельну ділянку біля об'єкту оренди" площею 1862 кв.м.

Крім того, вона має багато коштовностей. А її чоловік отримав іноземний дохід: 2 390 942 грн від Diafox Consulting Limited, 119 875 грн від Britico Product s.r.o, 693 183 грн від Toulouse Net LP, а також страхові виплати в СК "Арсенал страхування" в сумі 66 337 грн.

Тетяна Кусок, УП